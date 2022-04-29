Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği - Son Dakika

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar sularıyla beslenen doğal şelale, çevresini kaplayan çiçeklerle ilkbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Ceylanlı köyünde bulunan şelale, ilkbaharda havaların ısınmasıyla dağlardan eriyen kar sularıyla coşkulu akıyor.

Kayalıklar arasında 6 metre yükseklikten gölete dökülen şelale, çevresindeki tarım arazilerini de besliyor.

Son yıllarda daha çok bilinir hale gelen şelale, bu sıralar çevresindeki rengarenk çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Özellikle ilkbahar aylarında su seviyesi yükselen ve doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alan şelale ve çevresi, AA muhabirince dron ile görüntülendi.