Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği

29.04.2022 10:59
Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar sularıyla beslenen doğal şelale, çevresini kaplayan çiçeklerle ilkbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar sularıyla beslenen doğal şelale, çevresini kaplayan çiçeklerle ilkbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Ceylanlı köyünde bulunan şelale, ilkbaharda havaların ısınmasıyla dağlardan eriyen kar sularıyla coşkulu akıyor.

Kayalıklar arasında 6 metre yükseklikten gölete dökülen şelale, çevresindeki tarım arazilerini de besliyor.

Son yıllarda daha çok bilinir hale gelen şelale, bu sıralar çevresindeki rengarenk çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Özellikle ilkbahar aylarında su seviyesi yükselen ve doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alan şelale ve çevresi, AA muhabirince dron ile görüntülendi.

Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği
Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği
Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği
Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği
Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği

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İlkbahar, Hamur, Ağrı, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da kar sularıyla beslenen şelalede ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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