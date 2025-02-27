Ahmet Yiğider'in Karınca Yuvası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Yiğider'in Karınca Yuvası Sergisi Açıldı

Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' sergisi, CerModern'de ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

27.02.2025 21:16
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Sanatçı Ahmet Yiğider'in "Karınca Yuvası" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.

CerModern'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergide, ziyaretçilere, metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykelin spiral planı içinde gezinirken karınca kokusunu alma olanağı sunuluyor.

Sergi açılışında, AA muhabirine açıklamada bulunan Yiğider, "Tabiat bize sonsuz bir keşif alanı veriyor, keşfedilmiş çok şey var ama keşfedilmeye açık çok şey de var." dedi.

Projenin yıllara yayılan zorlu bir süreç olduğunu belirten Yiğider, bu sergide kokuyla iletişim kuran bir canlı türü olan karıncaların etkileşimini insanlara sunmak istediğini belirtti.

Yiğider, projenin bilimsel bir yanı olduğunu vurgulayarak, karıncaların kokuyla kurduğu dilin insanlar tarafından hissedilmesine önem verdiğini ve çeşitli kimyasal metotlarla elde ettiği karınca kokusunu kullandığını anlattı.

Serginin ziyaretçilerde, karıncalardaki etkileşimi anlamak için kıvılcım uyandırmasını umduğunu dile getiren Yiğider, şunları kaydetti:

"Ben sanatın önemli bir alanını aslında düşünmek üzerine varsayıyorum, düşünmek ve farklı olanı düşünmek. Tabii ki insanın, insan zihninin ulaşabileceği sonsuz olasılık var. Onlardan sadece bir tanesi ama bu bir tanesi bile bir kapı açarsa, düşünsel bir kapı açarsa bu benim için bir kazanç olur."

Sergi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Yiğider'in Karınca Yuvası Sergisi Açıldı - Son Dakika

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