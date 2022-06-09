'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika
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'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

09.06.2022 19:20

- 'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı Türk ahşap süsleme sanatı eserlerinden oluşan 'Ahşap Dile Gelirse' adlı sergi, Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı.

- 'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

İSTANBUL - Türk ahşap süsleme sanatı eserlerinden oluşan 'Ahşap Dile Gelirse' adlı sergi, Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın kültürel mirasları yarınlara taşımak amacıyla sanat etkinlikleri gerçekleştirdiği İTO Yeni Camii Hünkar Kasrı bu kez Türk ahşap oymacılığı (naht) sanatı eserlerine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve naht sanatçısı Muzaffer Okur gerçekleştirdi. Bugün açılan ve 30 Haziran'a kadar açık kalacak sergideki eserlerde Muzaffer Okur'un imzası bulunuyor. Sergide toplamda 87 eser yer alıyor.

İsrafil Kuralay: "Hünkar Kasrı'nda açılan ilk sergimiz oldu"

İstanbul Ticaret odası Başkan yardımcısı İsrafil Kuralay, "Bugün burada Muzaffer Okur hocamızın naht sanatı dediğimiz ahşap oymacılık sanatı ile ilgili sergisini açtık. Sergimizin ismi ağacın dile gelmesi naht sanatı. Gerçekten çok anlamlı ve önemli bir sergi. Bizim içinde Hünkar Kasrı'nda ilk sergimiz. Her 15 günde bir sergi açıyoruz. Burada açılan ilk sergimiz oldu. Görülmeye değer ağacın konuştuğu bir sergi. Ağaç yaratılış itibari ile ok özeldir ama kesilmiş ağacın bu kadar güzel konuşması ve bir medeniyet diliyle konuşmasına ilk defa şahit oluyorum. Biz Hünkar Kasrı'nda geleneksel sanatlarımızı Türk İslam Sanatının kıymetli eserlerini 15 günde bir sergi vesilesiyle sanat severlere duyuruyoruz. Burası Hatice Sultan Turhan tarafından yapılmış kendisi de müze olan çerisinde çok kıymetli çinilerin bulunduğu görülmeye değer bir sanat eseri ve bu sanat eserinin içinde de bu kadar güzel bir serginin bulunması bizi mutlu etti. Sanat severler sergiyi gezerken aslında Hünkar Kasrı'nı da gezmiş olacaklar. Tüm sanatsever dostlarımızı sergiye bekliyorum" dedi.

Muzaffer Okur: "Gelecek nesillere naht sanatını öğretmeyi hedefliyorum"

10 yıldır naht sanatıyla uğraştığını belirten Muzaffer Okur, "Naht sanatı, ahşabı oyarak şekil verme sanatıdır. Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bir sanat. Bizde bu sanatımızı yaklaşık 10 yıldır icra ediyoruz. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak sanatımı taçlandırdım. Toplamda 87 eserimle İstanbul Ticaret Odasına bağlı Hünkar Kasrı'nda sanat severler ile buluşturduk. Sanatımızı sergiler açarak ileriki nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu sergileri devam ettirmeyi planlıyoruz. Bugün sergi açılışımızı yaptık ve 30 Hazirana kadar sergimiz Hünkar Kasrı'nda açık olacaktır" şeklinde konuştu.

'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı
'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı
'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı
'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

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Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika
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