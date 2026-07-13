Erdem Beyazıt AK Kütüphane'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdem Beyazıt AK Kütüphane'de Anıldı

Erdem Beyazıt AK Kütüphane\'de Anıldı
13.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği, AK Kütüphane'de gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve davetliler katıldı. Programa konuşmacı olarak Erdem Beyazıt'ın kızı Sevde Beyazıt Kaçar, Hüseyin Yorulmaz ve Hayati İnanç yer aldı.

"Düşünce dünyamıza yön veren aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz"

Erdem Beyazıt'ın çok önemli sözleri olan insanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, "Sözleriyle, kelimeleriyle, eserleriyle Türk şiir dünyasında, Türk edebiyatında okul, mektep vazifesi gören bir şairi anmak için bulunmaktayız. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak kültürü ve sanatı, biz milletimizi bir arada tutan, yurttaşlığı pekiştiren bir faaliyet olarak görmekteyiz. Dolayısıyla kültürü kimliğimiz olarak görüyoruz. Bir taraftan şairleri, düşünce dünyamıza yön veren aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz. Bir taraftan da siyasetin o yorucu ve yoğun gündeminden bir parça da olsa ayrılıp biraz daha hayata, insana, düşünceye, dünyaya dair bir nefes alma ve fikir ile siyaseti yan yana getirmek gibi bir faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

"Erdem Beyazıt'ı ben, benim kelimelerimle anlatamam"

Açılış konuşması gerçekleştiren Ala, "Daha önce yıllardır görüşmediğimiz Erdem abimiz bizi bir araya getirdi. Öyle bir isim ki, çok uzun dönemdir görüşmediğim ama o dönemden beraber olduğumuz insanları gördüm. Bu insanlar vefat ediyor ama ölmüyor. Bunların fikirleri yaşıyor, sürekli üretiyorlar. Erdem Beyazıt'ı ben, benim kelimelerimle anlatamam" ifadelerini kullandı.

Ardından Efkan Ala, "Şiirlerini vicdanlarımıza yazan şairimize" diyerek Erdem Beyazıt anısına şiir okudu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden şiir dinletisi gerçekleşti ve ardından program, konuşmacıların sohbeti ve soru-cevap ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Ankara, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erdem Beyazıt AK Kütüphane'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:29:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erdem Beyazıt AK Kütüphane'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.