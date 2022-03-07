AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi

07.03.2022 10:04

AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergilediTRABZON AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partili kadınlar için bowling turnuvası düzenlendi.

AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi

TRABZON AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partili kadınlar için bowling turnuvası düzenlendi. 12 farklı ilçeden gelen kadınların katılımıyla gerçekleşen Bowling Turnuvasında birinci Araklı, ikinci Yomra, 3. ise Maçkalı kadınlar olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düzenlenen turnuvayı sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte kadınların ilk defa oyun deneyimini yaşadığı bowling turnuvasının keyifli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Sürmen, "Kadınlar için çok değişik ve güzel bir etkinlik oldu. Çok keyif aldılar, biz de keyif aldık ve birlikte eğlendik. AK kadınlarla birlikte sahada kapı kapı gezerek davamıza milletimize hizmet ediyor aynı zamanda böyle özel günlerde de onları motive edecek güzel faaliyetler ile anılarda unutulmayacak hatıralar bırakıyoruz. Benzer etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi
AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi
AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi

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Dünya Kadınlar Günü, Trabzon, Araklı, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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