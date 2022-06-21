Akçaabat Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor - Son Dakika
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Akçaabat Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor

21.06.2022 13:56
Akçaabat Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde, 6 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde, 6 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Akçaabat Belediyesi'nce 1-6 Temmuz tarihleri arasında sahil park havuzlar alanında organize edilecek etkinlikte, Trabzon'un yanı sıra Samsun, Erzurum ve Giresun'dan tiyatro grupları oyunlarını sahneleyecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tiyatronun, uygarlık tarihinin en köklü ve eski sanat dallarından birisi olduğunu belirtti.

Ekim, tiyatronun etkili bir sanat dalı olduğunu vurgulayarak, Akçaabat Belediyesi olarak yediden yetmişe tüm vatandaşları sanatın her branşı ile buluşturmaya önem verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda da yazın ilk etkinliğinin Açık Hava Tiyatro Günleri olduğunu aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Açık Hava Tiyatro Günleri'nde hem çocuklar hem gençler hem de büyüklerin beğeniyle izleyeceği oyunlar yer alıyor. Farklı şehirlerden gelen tiyatro ekipleri birbirinden güzel oyunlar sahneleyecek. Şimdiden toplamda altı akşam devam edecek Açık Hava Tiyatro Günleri'ne büyük küçük tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akçaabat Açık Hava Tiyatro Günleri başlıyor - Son Dakika

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