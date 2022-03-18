Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek - Son Dakika
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Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

18.03.2022 16:01
Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de konser verecek.

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de konser verecek.

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan grubun konseri, 22 Mart saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanlarıyla çok sesli icra edilecek.

Allegra Ensemble, müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. Keman Ümmiye Özdem, 2. Keman Şenzelita Aykanat, Viyola Melda Sak, Viyolonsel Hande Ulutaş, Flüt-Mandolin Müjde Akden, Piyano Gülriz Tunca ve Perküsyon Irmak Tokgöz'ün olduğu 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

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22 Mart, Konser, Mersin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek - Son Dakika


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