Altın Koza'da En İyi Film ödülünü 'Bir Arada Yalnız' kazandı, 10 film yarıştı - Son Dakika
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Altın Koza'da En İyi Film ödülünü 'Bir Arada Yalnız' kazandı, 10 film yarıştı

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Altın Koza\'da En İyi Film ödülünü \'Bir Arada Yalnız\' kazandı, 10 film yarıştı
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Adana Büyükşehir Belediyesince 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 10 filmin yarıştığı yarışmada En İyi Film ödülünü Ali Vatansever'in 'Bir Arada Yalnız' filmi kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.

Sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş'in yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, açılış konuşmasında, festivalin 60 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Festivalin gelişmesi adına geçmişten bu yana destek sunanlara teşekkür eden Geçer, "Gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de, daha temiz bir dünyada film tadında yaşamalarını diliyorum." dedi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

Adana İzleyici Ödülü: "Canavar" - Tunç Şahin

Yılmaz Güney Ödülü: "Günyüzü" - Banu Sıvacı

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Moda Evlilik" - Miraç Atabey

En İyi Yönetmen Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

En İyi Senaryo Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Hazar Ergüçlü

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Fatih Al

En İyi Müzik Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Alican Çamcı

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Özkan Karaköse

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Saye Özçelik, Gülseren Cizdan, Melike Yılmaz, Umut Kambak, Oğuz Yıldırım, Hüseyin Yalçın, Hasan Yalçın, Hasan Kameray, Hüseyin Dolunay, Eren Dama ve Yener Kaplan

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Mesut Ulutaş

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Asena Hotamış

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Süleyman Kadim Kabaali

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Moda Evlilik" - Ege Damatoğlu

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Onur Gözeten

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Ölü Köpekler Isırmaz" - Nuri Cihan Özdoğan

Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı.

Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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