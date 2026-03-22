Amos Antik Kenti'nin Tanıtımı

Muğla Valiliği, Marmaris ilçesinde bulunan Amos Antik Kenti'nin tanıtımına yönelik sosyal medya hesabından video paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, antik kentin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerine dikkati çekildi.

Paylaşımda, "Geçmişin izleri, Ege'nin mavisiyle burada buluşuyor. Her taş bir hikaye anlatıyor, her manzara ise huzurun en saf halini sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, antik kentin günümüze kadar ulaşan kalıntıları ile bölgenin deniz manzarası yer alıyor. Turizm sezonu öncesinde yapılan bu paylaşımın, bölgenin kültürel mirasını ön plana çıkarması hedefliyor.