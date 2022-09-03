AA'nın mutlu günü

Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörlüğünde görsel yayıncı olarak görev yapan Gül Meltem Temiz dünyaevine girdi.
Temiz, Vivaldi Garden & Events'te düzenlenen nikahla hayatını Eren Şahin ile birleştirdi.
Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Eren Şahin, Kültür Sanat, Son Dakika
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