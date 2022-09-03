AA'nın mutlu günü - Son Dakika
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AA'nın mutlu günü

03.09.2022 14:58
AA'nın mutlu günü

Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörlüğünde görsel yayıncı olarak görev yapan Gül Meltem Temiz dünyaevine girdi.

Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörlüğünde görsel yayıncı olarak görev yapan Gül Meltem Temiz dünyaevine girdi.

Temiz, Vivaldi Garden & Events'te düzenlenen nikahla hayatını Eren Şahin ile birleştirdi.

Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Eren Şahin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AA'nın mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA'nın mutlu günü - Son Dakika
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