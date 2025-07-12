Anadolu'da Sanat Rüzgarı - Son Dakika
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Anadolu'da Sanat Rüzgarı

Anadolu\'da Sanat Rüzgarı
12.07.2025 13:46
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İş Sanat, İbrahim Çallı'nın eserlerini Anadolu'ya taşıyan sergiler başlattı. İlk durak Çal.

İŞ Sanat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İstanbul'da ziyarete açılan Resim Heykel Müzesi'yle sanatseverlere sunulan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri Anadolu'ya da taşıyor. 'Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri' başlığıyla hayata geçirilen sergi dizisinin ilk durağı olarak, Türk resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı'nın doğum yeri olan Denizli'nin Çal ilçesi seçildi.

143'üncü doğum gününde Çallı'yı anmak üzere 12-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Çal Şubesi'nde düzenlenecek sergide, sanatçının 'Gül Koklayan Kadın', 'Manolyalar', 'Balıkçılar' ve 'Peyzaj- Bebek İskelesi Önü' gibi eserlerinin yer aldığı özel bir seçki sunuldu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in yaptığı konuşmayla açılan sergiye çok sayıda Çallı sanatsever büyük ilgi gösterirken, sergi bünyesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, sergi ziyaretçilerine İbrahim Çallı ve sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

'ANADOLU SERGİLERİ DEVAM EDECEK'

Anadolu'nun farklı il ve ilçelerindeki Türkiye İş Bankası şubelerinin geçen yüzyılda duvarlarını süsleyen eserlerin, o yıllarda şubeleri mütevazı birer sanat galerisine dönüştürerek yörede yaşayanlarla sanat arasında bağlar kurduğuna inandıklarını dile getiren Zuhal Üreten, köklü bir gelenekten hareketle kurguladıkları 'Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri'nin ilk durağında yaptığı konuşmada, "Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, resim sanatımızın temel taşlarını oluşturan pek çok değerli sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Özellikle geçtiğimiz yüzyılda Anadolu'da, resim öğretmenliği başta olmak üzere, çeşitli görevler üstlenmiş ve ilhamını da yine Anadolu'dan alarak sanatsal birikimimize paha biçilmez katkılarda bulunmuş sanatçılarımızın bu koleksiyondaki eserleri, yalnızca estetik değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla büyük bir önem taşıyor" dedi.

Anadolu Sergileri'nin, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olarak sürdürüleceğini ve bir sonraki durağın Muğla'nın Milas ilçesi olacağını belirten Zuhal Üreten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat eserlerinin ülkemizin dört bir köşesinde erişilebilirliğini sağlamak, sanata olan ilgi ve sevgiyi artırmak üzere başlattığımız 'Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri'nin bir sonraki durağı Muğla'nın Milas ilçesi olacak, Milaslı sanatseverler için hazırlanan yeni bir seçki, 26-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde sergilenecek."

ÇALLI'NIN İZİNDE

13 Temmuz 1882'de Çal'da dünyaya gelen İbrahim Çallı, '1914 Kuşağı' olarak anılan ve Türk resminde parlak bir dönüm noktası kabul edilen sanatçı grubunun liderlerindendir. İzlenimci üslubu yansıtan renk paleti, serbest fırça darbeleri, ışık-gölge dengesi ve figüratif anlatımıyla dönemin sanat anlayışına yön vermiş; özellikle portre ve manzara türlerindeki ustalığıyla tanınmıştır. Ayrıca, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde uzun yıllar öğretmenlik yaparak birçok sanatçının yetişmesine katkı sağlamıştır.

1960 yılında kaybettiğimiz kıymetli sanatçı, çok sayıda eserinin yer aldığı Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nun yanı sıra diğer pek çok koleksiyon ve müzede paletinin ve hayatının bütün renklerini sanatseverlere sunmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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