ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi

24.05.2022 15:50

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü son sınıf öğrencilerinin yaptığı müzik enstrümanları sergilendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü son sınıf öğrencilerinin yaptığı müzik enstrümanları sergilendi.

AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'ndaki "Çalgı Yapım Bölümü Yıl Sonu Sergisi"nin açılışına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Erdal, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından olan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının sadece müzikte ve tiyatroda değil, aynı zamanda enstrüman tasarımında ve üretiminde de önde gelen konservatuarlardan biri olduğunu söyledi.

Konservatuvarın birbirinden güzel eserlerle sergi açtığını ifade eden Erdal, "Arkadaşlarımızın el emekleri, göz nurları şu anda sergiye çıkmış durumda. Bize bu onuru yaşatan değerli hocalarımıza, ustalarımıza, değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Göz nurlarına sağlık. Sergimizin üniversitemize, öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tüzün de öğrencilerin yaklaşık 3 aylık yoğun çalışma sonunda sergilenecek enstrümanları hazırladığını bildirdi.

Serginin öğrencilerin gönül vererek hazırladıkları enstrümanlardan oluştuğunu aktaran Tüzün, şöyle konuştu:

"Serginin bölümün ustalığının yansıması olduğunu unutmamalıyız. Çalgı yapım atölyesi ve müzikal enstrüman tasarım derslerini veren çok kıymetli hocamız Öğretim Görevlisi Özgür Turan'a ve Bölüm Başkanımız Doç. Şenol Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kuru bir tahta parçasının gökyüzü ve toprak arasındaki ahengini bedene çeviren çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizi tekrar kutluyorum."

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi.

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yaptığı enstrümanlar sergilendi

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Kaynak: AA

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