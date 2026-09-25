Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri beğeni topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası\'nın açılış konseri beğeni topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 akademik yılının açılışını Yunus Emre Salonu'nda konserle yaptı. Konserde keman sanatçıları Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, Murat Göktaş yönetiminde solist olarak sahne aldı; dinleyiciler konseri beğendi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla açılış konseri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen konsere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erol Gökmen, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, üniversitenin rektör yardımcıları, senato ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.

Orkestra Şefi Murat Göktaş yönetimindeki konserde, keman sanatçıları Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter solist olarak sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde Armağan Durdağ'ın "Kırmızı Yelken", Bach'ın BWV 1043 İki Keman Konçertosu ve Frolov'un "Divertiment" adlı eserleri seslendirildi.

İkinci bölümde ise Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın Op. 93 Senfoni No. 8 adlı eserini dört bölüm halinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA
Anadolu ÜniversitesiMurat GöktaşKültür SanatEğitimMüzikEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:01:44. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei