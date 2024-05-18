Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Miras şantiye gezileri' devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Miras şantiye gezileri' devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin \'Miras şantiye gezileri\' devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının uzman arkeolog rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde vatandaşlar; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ni gezerken hem bölge tarihine ilişkin bilgiler alıyor hem de restorasyon çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buluyor.

18.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:08
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Miras şantiye gezileri' devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının uzman arkeolog rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde vatandaşlar; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ni gezerken hem bölge tarihine ilişkin bilgiler alıyor hem de restorasyon çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent turizmini canlandırmak ve tarihi miras kalıntılarının bugüne kadar yansıyan öyküsünü vatandaşlarla paylaşmak amacıyla başlattığı 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi 'Sokak Sağlıklaştırma' Projesi kapsamında çalışmalarının yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açmaya devam ediyor. Başkentin 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları yeniden ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmak için ise restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak 21'incisi gerçekleştirilen gezilere; 'https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras' adresinden form doldurularak katılım sağlanabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Miras şantiye gezileri' devam ediyor - Son Dakika

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