Saz sanatçılarından oluşan müzisyen kadrosunun eşlik ettiği konserde, Bekir Ünlüataer , Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç , Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek solist olarak sahne aldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi - Son Dakika

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