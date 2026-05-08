Antakya Korosu Depremi Unutturmamak İçin Konserler Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya Korosu Depremi Unutturmamak İçin Konserler Veriyor

Antakya Korosu Depremi Unutturmamak İçin Konserler Veriyor
08.05.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin izlerini unutturmamak için yurt içi ve dışında konserler veriyor.

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Şefi Yılmaz Özfırat, deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla yurt içi ve dışında konserler verdiklerini söyledi.

Halkbank sponsorluğunda düzenlenen konser programı kapsamında Edirne'ye gelen Özfırat, AA muhabirine, hem depremin izlerini unutturmamayı hem de dayanışma ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Özfırat, kentte önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Özfırat, çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşların zamanla evlerine yerleşmeye başladıklarını anlattı.

Depremin ardından insanların unutulmak istemediklerini belirten Özfırat, şunları kaydetti:

"Bu süreçte insanlara deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz. 'Bugün bize, yarın size' demek istiyoruz. Bir depremzede görürseniz lütfen ona acımayın, tutun kolundan, bir çay ya da kahve ısmarlayın, halini hatırını sorun çünkü yaşanan olay o kadar büyük bir olaydı ki insanlar artık unutulmak istemiyor. Devletin sıcak gücünü de insanlara göstermek istiyoruz."

"En kötü günümüzde yanımızda oldunuz, biz de bunu göstermek istiyoruz"

Yaklaşık 200 müzisyenden oluşan koronun depremde 7 üyesini kaybettiğini belirten Özfırat, birçok koro üyesinin enkazdan çıkarıldığını, kendisinin de 8 saat sonra kurtarıldığını söyledi.

Depremin ardından toparlanma sürecine girdiklerini anlatan Özfırat, ilk konserlerini depremden etkilenen 11 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Adıyaman'da yaşamını yitiren öğrencileri de her konserlerinde andıklarını belirten Özfırat, "Adıyaman'da hayatını kaybeden 26 öğrenci, 4 veli ve 5 öğretmeni her konserimizde yad etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yurt içi konserlerine Antalya'dan başladıklarını anlatan Özfırat, Tunceli, Edirne, Kars, Iğdır, Kayseri ve Konya'da da sahne aldıklarını söyledi.

Özfırat, konserlerin kendileri için teşekkür niteliği taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her noktasına gidip insanlara dokunmak istiyoruz. Aslında bu, bir teşekkür konseri çünkü deprem 11 ilde olmadı, 81 ilde oldu. Herkes, bizimle aynı acıyı, aynı derdi yaşadı. Herkes, yaramıza koştu. Bu iyileşme sürecinde Türkiye'nin her noktasındaki insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Bize destek oluyorlar, umudumuzu yeşertiyorlar. Bu, bizim için çok önemli."

Yurt dışı konserlerine de devam ettiklerini belirten Özfırat, bu yıl Hollanda, Belçika ve Almanya'da konser verdiklerini, ilerleyen süreçte Çin turnesine çıkacaklarını söyledi.

Deprem döneminde Türkiye'ye yardım eden ülkelere teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmek istediklerini anlatan Özfırat, "En kötü günümüzde yanımızda oldunuz, biz de bunu göstermek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antakya Korosu Depremi Unutturmamak İçin Konserler Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:48:21. #7.12#
SON DAKİKA: Antakya Korosu Depremi Unutturmamak İçin Konserler Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.