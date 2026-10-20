Antalya'da 63. Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de açılış töreniyle başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da 63. Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de açılış töreniyle başlıyor

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış töreniyle 24 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Festival 31 Ekim'e kadar sürecek ve sinemaseverleri Antalya'da bir hafta boyunca film gösterimleri ile etkinliklerde buluşturacak.

Türkiye'nin en köklü sinema festivali 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın sunacağı görkemli açılış töreniyle 24 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Bir hafta boyunca sinemanın seçkin yapımlarını, usta isimlerini ve genç yeteneklerini Antalya'da buluşturacak festival, 31 Ekim'e kadar kente sinema coşkusu yaşatacak.

Türkiye'nin sinema geleneğinde köklü bir yere sahip olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63. yılında sinemanın büyüsünü Antalya'ya taşıyor. 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak festival, başarılı oyuncular Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış töreniyle sinemaseverlere 'merhaba' diyecek. 31 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek festival, sinemanın merakla beklenen yapımlarını beyazperdeye taşırken sinemanın usta isimlerini, genç yeteneklerini ve sektörün önemli temsilcilerini de bir araya getirecek.

Geleneksel kortej ile başlayacak

Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirilecek etkinliklerle kentin dört bir yanına yayılacak sinema coşkusu, Antalya'yı bir hafta boyunca sinemanın buluşma noktası haline getirecek. Antalya sokaklarını her yıl sinemanın sevilen yüzleriyle buluşturan geleneksel kortej, sanatçılarla sinemaseverler arasındaki sıcak ve coşkulu karşılaşmalara sahne olacak. Kortejin ardından gerçekleştirilecek açılış töreninde ise sinemaya yıllar boyunca emek vermiş, sanatıyla iz bırakarak sinema kültürüne değer katmış isimler onurlandırılacak. Geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak olan festivalin açılış gecesinde Altın Portakal'ın sahiplerini belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı, yönetmen Derviş Zaim ve jüri üyeleri de yer alacak.

Onur ödülü Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a

24-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da sinema tutkusunu yeniden bir araya getirecek olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışında Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e Sinema Emek Ödülü sunulurken, genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas da Genç Başarı Ödülleri'nin sahibi olacak. "Sinemaya Katkı Özel Ödülü" de Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) takdim edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 63. Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de açılış töreniyle başlıyor - Son Dakika
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