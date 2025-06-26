Antalya'da Sıcaklara Karşı Buz Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Antalya'da Sıcaklara Karşı Buz Deneyimi

Antalya\'da Sıcaklara Karşı Buz Deneyimi
26.06.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 41 dereceye ulaşan sıcaklarda tatilciler, Buz Müzesi'nde serinliyor, eğleniyor.

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirde hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıktan dolayı caddelerin çok sakinleştiği kentte yerli ve yabancı turistler, Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.

Buzda kayarak eğlenen ziyaretçiler, 50 ton buz kullanılarak yapılan Yivli Minare, Hadrian Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra Antik Kenti gibi Antalya'nın simge heykellerini görüyor.

Yaz sıcağında mont, pantolon ve koruyucu ekipmanlarla girilen Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde üşüyenler, elektrikli sobalar yardımıyla ısıtılan kafede kahve ve salep içerek ısınmaya çalışıyor.

Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi, yılda 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

"Soğuk olduğu için montla durabiliyorlar"

Müzenin yetkilisi Volkan İnceoğlu, AA muhabirine, Antalya denince ilk olarak akla deniz ve sıcaklığın geldiğini söyledi.

Misafirlere daha farklı deneyim sunduklarını anlatan İnceoğlu, dışarısı çok sıcakken tesiste buzda kayak ve kentin buzdan yapılan simge heykellerini görme imkanı sunduklarını belirtti.

İnceoğlu, yazın yabancı misafirlerin daha ağırlıkta olduğunu, müzeye turların da düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin büyük bölümü denizde yüzdükten sonra bize geliyor. Burası belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir deneyim sunuyor. Buzdan heykellerimiz, buzdan kaydıraklarımız var. Özellikle çocuklar kayıp eğlenebiliyor. Üşüdüğünüz zaman girip ısınabileceğiniz kafemiz de mevcut. Orada da sıcak şeyler yiyip içebiliyorsunuz. O yüzden misafirlerimiz burada uzun süreler vakit geçirebiliyor. Soğuk olduğu için burada montla durabiliyorlar."

İnceoğlu, dışarısı 40 derece olsa da tesisin içinin sıfırın altında 3 derece olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz, 'Yaz ayında ilk kez mont giyiyoruz.' diyor. Bu da tesisimizin bir özelliği. Mont, pantolon, koruyucu ekipman olmadan girerseniz içeride çok üşürsünüz." dedi.

"Mont giydim ama yine de üşüdüm"

Ailesiyle Ankara'dan gelen Elif Derman da çocuklarının Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni çok sevdiğini ifade etti.

Denizde yüzdükten sonra serinlemeye geldiklerini anlatan Derman, "Dışarısı çok sıcak, burada ayaklarım dondu, ilginç bir duygu. Çocuklar kayarken ısınmak için kafeye girdim." dedi.

Buzda kayan çocuklardan 9 yaşındaki Ahmet Hamdi de eğlenceli vakit geçirdiğini, mont giymesine rağmen yine de biraz üşüdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hava Durumu, antalya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Sıcaklara Karşı Buz Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:28:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Sıcaklara Karşı Buz Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.