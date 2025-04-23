Antalya'da Türk Yıldızları'ndan adrenalin dolu 23 Nisan gösterisi

ANTALYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefes kesti. Sahili dolduran binlerce Antalyalı Türk yıldızlarının gösterisini heyecanla izledi. Türk Yıldızları, gökyüzünde sergiledikleri akrobasi hareketleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna renk kattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalyalılara heyecan dolu anlar yaşattı. Pilotların, gökyüzünde gerçekleştirdiği uçuşlar ilgiyle izlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gösteriyi Antalyalılar ile birlikte izledi.

Türk yıldızları Antalyalıların bayramını kutladı

Türk Yılızları'nın usta pilotlarının uçaklarla gerçekleştirdiği heyecan dolu gösteri, akrobasi timinde yer alan bir pilotun uçak içerisinden Antalyalıların bayramını kutlamasıyla başladı. Pilotun uçak içinden sesini duyan Antalyalılar bu kutlamaya alkışlarıyla karşılık verdi. Usta pilotların uçaklarla gerçekleştirdiği ters dönüşler ve manevralar ilgiyle izlendi. Türk Yıldızları, gökyüzüne uçaktan çıkan kırmızı dumanla kalp çizdi. Antalyalılar uçakların birbirlerine yakın mesafede gerçekleştirdiği hareketler karşısında nefeslerini tuttu. Dakikalarca gözlerini gökyüzünden ayırmayan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Gösteri sonunda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekibe plaket takdim etti.

"Pilot olmak istiyordum, istediğim daha da arttı"

Türk Yıldızlarının heyecanla izleyen ve pilot olmak istediğini söyleyen Ömer Kayhan, "Gösteriyi dürbünle izledim. Çok güzeldi, taklaları harikaydı. Yapmaları çok zor, yıllarda uçuş yapan pilotlar yapamıyor. Çok yetenekliler, izlerken çok heyecanlandım. Pilot olmak istiyordum, Türk Yıldızlarının gösterisini izleyince istediğim daha çok arttı. Bize böyle bir 23 Nisan yaşattıkları için çok teşekkür ederim" dedi. Gösteriyi Konyaaltı sahilinden on binlerce Antalyalı ile birlikte izleyen Cafer Sarıkaya ise "Çok gururlandım. Gözlerim yaşardı. Gururla izliyoruz. Daha önce 10 Kasımda izlemiştim. Gururlanıyoruz. Kalabalık müthiş, böyle bir kalabalık daha önce görülmedi. Konyaaltı Sahili tıklım tıklım dolu" ifadelerini kullandı.