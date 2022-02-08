Antalya'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kışlık giysi ve battaniye gönderildi - Son Dakika

Antalya'dan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardımların bulunduğu tır yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında Antalya'da toplanan 2 bin 500 battaniye, 3 bin bot ve mont bölgeye gönderildi.

Derneğin Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, vakfın Suriye'de yaşanan iç savaşın ilk dönemlerinden bu yana ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyaları düzenlendiğini söyledi.

Kampanyaya desteğin süreceğini belirten Yıldırım, "Savaşın başladığı 2011'den beri İHH olarak kış aylarında bu tür yardım kampanyaları düzenliyoruz. Özelikle sert geçen mevsimlerde kampanyalarımıza hız veriyoruz. Bu kapsamda Antalya şubesi olarak bugüne kadar 206 tır yardımı Suriye'ye gönderdik. Bugün de 207'nci tırımızı yolcu ediyoruz." dedi.

-"Yardımlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor"

"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasının hemen ardından "bin bot ve bin mont" kampanyası başlattıklarını aktaran Yıldırım, "Onunda dörtte birini topladık ve mart ayının ortasında Suriye'ye göndereceğiz. Böylece en az 1000 çocuğumuzu giydirmiş olacağız. Oradaki çocuklarımızın da kışı atlatmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, tırdaki malzemelerin öncelikle İdlib kentindeki İHH koordinasyon merkezine teslim edileceğini aktardı.