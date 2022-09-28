29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanış konserine gelemeyen sanatseverler aynı konseri Antalya DOB solistleri ile dinleme şansı bulacak. Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı 'nın yöneteceği gecede solistler soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Kaynak: AA

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Devlet Opera ve Balesi, gala konseri ile sezonu açacak - Son Dakika

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