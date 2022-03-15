Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

15.03.2022 14:05
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Cem İdiz'in besteleriyle 19 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Cem İdiz'in besteleriyle 19 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Dağhan Ergün ve "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

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Cem İdiz, Antalya, Opera, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika


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