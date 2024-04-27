Antalya Kumluca\'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Başladı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, "Yörük göçü" etkinliğiyle başladı.

Yörüklerin yaylaya göçünün canlandırıldığı etkinliğe katılanlar, kendi mahallelerine özgü kıyafetler, geçmişte kullanılan tarım aletleri, el aygıtları ile deve, at, eşek, keçi, koyun, çoban köpekleriyle şehir merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Katılımcılar, Gödene Caddesi'nden başlayıp, yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş sonunda Orhan Okulu Caddesi'nde kurulan Yörük çadırlarına yerleşti.

Öte yandan, festivalin açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk anıtına çelenk sunma törenine, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu katıldı.

Erdemir, ilçedeki festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bugün de bütün mahallelerimizin katılımıyla Yörük göçünü canlandırıyoruz. 25 yıldır yapılan bu güzel etkinliğin, aslına uygun olarak daha nice yıllar sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Belediye başkanı Avcıoğlu ise yöre halkının festivali sahiplendiğini ifade ederek, "Bu festivaldeki amacımız, halkımızı bir araya getirmek, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.