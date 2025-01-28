Antalya Saat Kulesi Sorunu Çözülüyor

Kültür Sanat

Antalya'nın tarihi saat kulesinde zamana ayak uyduramayan saat problemi çözülüyor

ANTALYA - Antalya'nın simgelerinden tarihi Saat Kulesi'nin saatinin sık sık durmasına neden olan elektrik kesintilerine çözüm geliyor. YİKOB, sorunun en kısa sürede güç kaynağı ile çözüleceğini açıkladı.

Tarihi Kaleiçi'nin girişi Kalekapısı bölgesinde yer alan Saat Kulesi'nin aslına uygun şekilde yeniden yapılan saati, duraklama sorunuyla gündeme gelmişti. Elektrik kesintilerinden etkilendiği için sıklıkla duran saat hakkında Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

YİKOB, saatin mekanizmasının yerleştirilmesinden itibaren çalışmasının düzenli olarak takip edildiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Saat mekanizmasının yerleştirilmesinden itibaren yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından mekanizmanın çalışması izlenmiş. Ancak elektrik kesintilerinden etkilendiği anlaşılınca güç kaynağı marifetiyle bu aksaklığın düzeltilmesine karar verilmiştir. En kısa sürede YİKOB tarafından güç kaynağı temin edilerek sorun giderilecek."

3 milyon 600 bin liralık ödenekle restorasyon yapılan kulede; aslına uygun şekilde yenilenen saat mekanizmasının, kesintisiz çalışması için güç kaynağı eklenmesiyle sorunların çözülmesi bekleniyor.