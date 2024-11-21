Antibiyotik Direnci Temalı Tiyatro

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Akademi Topluluğu tarafından organize edilen Kelebek Etkisi İnteraktif Tiyatro Serisi kapsamında "Antibiyotik Direnci" oyunu izleyiciyle buluştu.

Sosyal Akademi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının toplumun bireyleri olarak antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda örnek olmaları gerektiğini ifade etti.

Antibiyotik direncinin dünya genelinde büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda her 4 dakikada bir kişi dirençli enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu sorunla mücadele edilmezse 2050'de her 3 saniyede bir kişi, enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybedecek ve enfeksiyonlara bağlı ölümler, kanser gibi ölüm nedenlerinin önüne geçecek. Bu nedenle farkında olmadığımız sessiz bir pandemiyle karşı karşıyayız. 2015'ten bu yana 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak kabul edildi. Hem sağlık çalışanı hem de toplumun bir bireyi olarak antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda çevremize örnek olalım ve bu sessiz pandemiyi durdurmak için adım atalım."

Oyunu, Sosyal Akademi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, drama eğitmeni ve sanat tarihçisi Erdal Zeki Tomar ve Sosyal Akademi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Stajyer Doktor Neslihan Elibal ve öğrenciler seyretti.