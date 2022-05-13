Artvin'de öğrenciler heykel ve resimlerini ellerinde taşıyarak meydanda sergiledi - Son Dakika
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Artvin'de öğrenciler heykel ve resimlerini ellerinde taşıyarak meydanda sergiledi

13.05.2022 15:24
Artvin'de öğrenciler heykel ve resimlerini ellerinde taşıyarak meydanda sergiledi

Artvin'de hazırladıkları heykel ve resimleri, "Siz gelemiyorsanız biz geliriz" sloganıyla meydanda sergileyen ortaokul öğrencileri, farklı bir etkinliğe imza attı.

Artvin'de hazırladıkları heykel ve resimleri, "Siz gelemiyorsanız biz geliriz" sloganıyla meydanda sergileyen ortaokul öğrencileri, farklı bir etkinliğe imza attı.

Gazi Ortaokulu tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Gezici Görsel Sanatlar" adlı etkinlik organize edildi.

Öğrencilerin atık malzemelerden hazırladıkları heykeller ve değişik tekniklerle yaptıkları resimlerin, şehir merkezindeki meydanlarda sergilenmesine karar verildi.

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları çalışmalarla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Ünlü sanatçılar tarafından yapılan bazı tabloları canlandıran öğrencilerin de yer aldığı etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü.

Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın da katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Özaydın, farklı bir etkinliğe imza atan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Acar da çalışmaların 200 öğrenci tarafından sergilendiğini belirterek, ilginç bir etkinliğe imza atıldığını vurguladı.

Öğrencilerden Ece Öykü İnce ise atık malzemelerden yaptığı heykeli böylesine ilginç bir şekilde sergilemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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milli eğitim bakanlığı, Heykel, Artvin, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de öğrenciler heykel ve resimlerini ellerinde taşıyarak meydanda sergiledi - Son Dakika


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