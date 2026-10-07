Asırlık Boyabat Panayırı törenle açıldı, 7-14 Ekim\'de ziyaretçileri bekliyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde asırlık geçmişiyle geleneksel kültürün önemli unsurlarından biri olan Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Panayırın açılış programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından panayır alanını gezen protokol üyeleri, esnaflarla sohbet ederek kurulan stantları inceledi.

Her yıl bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği Boyabat Panayırı'nda esnaflar stantlarını kurarken, vatandaşlar da alışveriş yapmak ve panayır alanını gezmek için yoğunluk oluşturdu. Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu panayırda, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de alışveriş yapması bekleniyor.

Geleneksel yapısıyla uzun yıllardır Boyabat'ın sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan panayırın, bu yıl da 7-14 Ekim tarihleri arasında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Panayır boyunca vatandaşların alışverişin yanı sıra farklı etkinliklerle de keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.