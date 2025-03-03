Aspendos'ta Tarih Gün Yüzüne Çıktı

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Aspendos Antik Kenti'nde yüzyıllardır gömülü kalan figürler ortaya çıktı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yüzyıllardır gömülü olan Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın sessiz tanığı Aspendos'ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu. Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da keşfedildi" ifadelerine yer verdi.