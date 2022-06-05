Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, Türk müziği sanatçıları Bekir Ünlüataer , Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç , Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek , "Yanık Ömer", "Çile Bülbülüm Çile", "Yine Bir Gülnihal" gibi gönüllerde ve hafızalarda yer etmiş şarkıları okudu.

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Kantarcı: 'Eski Hafızayı Silip Yerine Yenisini Yapmak Anlamsız ve Garabet'

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Müzeyyen Senar, Cumhuriyet, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirildi - Son Dakika

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