Atık malzemeler oyuncağa dönüştü

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasında atık malzemeler çocukların elinde oyuncağa dönüştü. Açılan

Genç Kızılay tarafından ilk ayağı 2018 yılında başlatılan 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi'nin bu yılki açılış sergisi düzenledi. Yarışmaya il genelinden ilk ve ortaokullardan birçok öğrenci katıldı. Projede öğrencilerin atıklardan yaptığı oyuncaklar bir alışveriş merkezinde sergilendi. Oyuncaklar yarın 40 kişilik jüri üyeleri tarafından oylama yapılarak puanlanacak. 29 Mayıs pazar günü Fethi Sekin Mesire Alanı'nda yapılacak olan şenlikte yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Türk Kızılay'ı Şubesi olarak projesini ilk adımını gerçekleştiklerini belirten Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Elazığ Gençlik Kolları tarafından 2018 yılında genel merkezimize sunuldu. Kabul görüldükten sonra ilk ayağı 2018 yılında bu gün yapmış olduğumuz gibi tüm okullarımızdaki öğrencilerimize daha önceden ilan edilerek yarışmanın şartları, koşulları, katılma süresi ve özelikle yapılan oyuncakların atık malzemeden yapılacağı anlatıldıktan sonra yarışmanın sürecini başlattık. Gençlik Kolları'mızın 2018 yılında sunmuş olduğu bu projemiz daha sonra tüm Türkiye'deki Kızılay şubelerimiz tarafından Gençlik Kolları marifetiyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Biz bu gün 2022 yılındaki Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi'nin açılışını yaptık. Projemizin asıl amacı çocuklarımıza isteğin önemini anlatmak ve özelikle geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak. Yapmış olduğu oyuncakların yüzde 90'nı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor. Yarın burada vatandaşlarımız sergi alanlarını gezerek arzu ederlerse puanlama da yapabilirler. 40 kişilik bir jüri üyelerimiz tarafından oylama yapılacak. Oylama sonucunda finali taçlandıracağımız 29 Mayıs Pazar günü Fethi Sekin Mesire Alanı'nda derceyse giren çocuklarımız ilan edilerek hediyeler taktim edilecek. Bununla beraber yarışmaya katılan diğer çocuklara da hediyeler verilecek" dedi.