Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler - Son Dakika
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Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler

07.06.2022 12:06

Atık malzemeleri sanata dönüştürdülerKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta müdür yardımcısı ile öğrenciler 'Sıfır atık' projesi çerçevesinde atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta müdür yardımcısı ile öğrenciler 'Sıfır atık' projesi çerçevesinde atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Onikişubat ilçesindeki Nuri Pakdil Ortaokulunda görev yapan Müdür Yardımcısı Feriz Çiçek ve öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladıkları eşyaları 'geri dönüştürüyoruz' teması ile okulun kütüphanesinde sergiledi.

"Temiz doğa, güzel dünya hepimizin derdi olsun" diyen Nuri Pakdil Ortaokulu Müdür Yardımcısı Feriz Çiçek, "Pandemi döneminde hobi olarak başlamıştım. Çalışmalar birikince sergi açmam için teklifler geldi. Şuana kadar 3. sergimizi açtık. Çalışmalarımda hiçbir şey çöp değildir. Atma değerlendir mantığıyla kağıt, plastik ve cam şişeleri her türlü atık malzemeleri emek, sabır ve sevgi dokunuşları ile ileriye dönük tekrar kullanım hale getirmeye çalıştık. Birçok şeyi de kullanıma hazır bir hale getirdik. Daha ekonomik oldu. Hem terapi oldu, hem hobi çalışması oldu. Yaklaşık 100'den fazla eser var burada. Sıfır atık geri dönüşümle ilgili atölyemde, evimde de çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmalar için sergiler açtım. Hiçbir şey atık değildir. Sıfır atık, sıfır kayıp diyoruz. Hiçbir şey atık olmadan plastik, kağıt ve cam eşyaları ileri düşünerek, sanat eserine dönüştürebiliriz. Herkes yapabilir. Yeter ki isteyelim. Sevgi ve sabır olmadan olmaz" dedi.

Nuri Pakdil Ortaokulu öğrencilerinden 12 yaşında 6. sınıf öğrencisi Hakan Karaturna ise, ""Burada hocamızla birlikte yaptığımız eserleri, ortaya çıkan geri dönüşüm eserlerini sergi açarak meraklıların beğenisine sunduk. Pet şişe, plastik, kağıt gibi ürünlerden bu şekilde geri dönüşümle alakalı doğaya zarar vermememiz gerektiğini söylüyoruz. Doğayı kirletmememizin gerektiğini, geri dönüşüm olabileceğinin mesajını veriyoruz" ifadesini kullandı.

Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler - Son Dakika

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