Atıkların Sanata Dönüşümü: '0 Zero Point' Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atıkların Sanata Dönüşümü: '0 Zero Point' Sergisi

'0 Zero Point' sergisi, Deniz Sağdıç'ın atıklardan yarattığı eserlerle Ankara'da açıldı.

21.11.2024 17:46
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Sürdürülebilir Sanat Evi'nin Kurucusu görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın, atık ürün ve objeleri sanat eserine dönüştürdüğü "0 Zero Point" adlı sergisinin açılışı Ankara'da yapıldı.

Atıklara yeniden hayat veren yaratıcı bir dönüşüm hikayesi sunan görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın Ankara'da bir AVM'de yapılan sergi açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Mumcu, Ankara'da böyle bir sergiye katıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Mumcu, Bakanlık olarak sanatçıları Türkiye genelinde birçok şehirde misafir ettiklerini ifade ederek, "Malumunuz 'Kültür Yolları'nı bu yıl 16 şehirde düzenledik. Ankara da bu duraklarımızdan bir tanesiydi. Ama Kültür Yolu Festivali kapsamı dışında olan bu tarz sergileri de destekliyoruz. Çok kıymetli bir sanatçımızın sürdürülebilirlik üzerine çok kıymetli bir sergisindeyiz." dedi.

Sergide dikkatini çeken eserleri anlatan Mumcu, "İlaç kutularından ve ilaçlardan oluşan bir eserimiz var, kotlardan, kıyafetlerimizden alınmış parçalar var. Bu, hem sürdürülebilirlik açısından hem de kullanım alışkanlıklarımız açısından önemli bir şey. Bunun sanatla buluşması çok daha kıymetli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi sadece Türkiye'de değil, uluslararası birçok yerde de güzel sergiler yapıyor. İnşallah ilerleyen tarihlerde ülkemizin tanıtımı için bir şeyler yapacağız. Sanatçılarımız dünyada birçok platformda iyi yerlerdeler, iyi sergiler yapıyorlar." diye konuştu.

"Çevre kirliliğini ve sorunları çıkartan insan, çözümünü de bulacak olan insan"

Sanatçı Deniz Sağdıç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir sanatı, doğa dostu fikirlere ilham vermesi açısından ortaya koyarak, katılımcılarda farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.

Sağdıç, sergide, karton, plastik, ilaç, tekstil, deri gibi insan üretimi atık nesnelerden yaptığı 13 farklı eserin yer aldığını anlattı.

Aslında birer ham madde olan atıkların, doğru ayrıştırılması halinde değerlendirme kültürüne hizmet edeceğini göstermeye çalıştığına dikkati çeken Sağdıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada farklı yaş ve cinsiyette birçok portreyi göreceksiniz. Bunun da amacı zaten derdimiz insanı insana anlatmakla ilgili. Bütün portreler de sizi izler, sizi takip eder ve size aslında 'bu atıkları atmayın değerlendirin' sorusunu sordurmaya çalışır. Aslında bütün çevre kirliliğini ve sorunları çıkartan insan, çözümünü de bulacak olan insan. Birçok insan portresi ile karşılaşma anı yaratmaya çalışıyorum. Eserlerime uzaktan baktığınızda onları standart bir algı ile yağlı boya zannedersiniz ama yaklaştıkça sizin attığınız bir nesne olduğunu fark edersiniz."

Deniz Sağdıç, 2010'dan bu yana sürdürülebilirlikle ilgili projeler yaptığını ifade ederek, 50'den fazla yurt dışında, 200'den fazla da Türkiye'de sergi açtığını kaydetti.

Sağdıç, sosyal farkındalığı, ayrıştırma kültürünün inşasını herkese anlatmaya çalıştığını belirterek, "Sürdürülebilirlik çok zor bir mesele değil, herkesi sürdürülebilir bir yaşama davet ediyorum." dedi.

Sergi, 31 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atıkların Sanata Dönüşümü: '0 Zero Point' Sergisi - Son Dakika

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