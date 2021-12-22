Atölye Cer sanatçılarından "Yeni Yıla Merhaba" sergisi - Son Dakika

İyilik İçin Sanat Derneği ve Ege Yapı iş birliğiyle hayata geçirilen Atölye Cer projesi, "Yeni Yıla Merhaba" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

İyilik İçin Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünü üstlendiği sergide 14 sanatçının resim ve heykellerden oluşan 39 eseri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Atölye Cer'in sanatçıların üretim için atölye ihtiyacını karşılayarak tamamen modern ve özgür bir çalışma alanı sağladığına dikkati çekerek, "Sanata böylesine önem veren gayrimenkul projesinde Atölye Cer sanatçıları iki senedir sanatsal üretimlerini sürdürüyor ve İyilik İçin Sanat Derneği aracılığıyla birbirinden değerli sanat organizasyonlarında eserlerini sergileme fırsatı yakalıyor. Son olarak ürettikleri bu özgün çalışmalarla yeni yıla sanatla merhaba demek isteyen sanatçılar bir seçki hazırlayarak yeni yılı karşılamak istediler. Bu vesileyle bu güzel tarihi atmosferde hem mekanı hem de eserleri keyifle deneyimleme ve izleme fırsatı bulacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise genç sanatçıların üretimini destekleme motivasyonu ile hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni yıla böyle kıymetli bir sergiyle girdiğimiz için çok mutluyuz. Tutkuyla çalışıp, harika eserler ortaya çıkaran kıymetli sanatçılarımızın üretim süreçlerinde yanlarında olmak bizim için çok değerli. İyilik İçin Sanat Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde gösterilen ilgi motivasyonumuzu yükseltirken, projelerimizde yer alan genç sanatçıların özgürce eserlerini üretip hayallerine ulaştığını görebilmek ise bizlere mutluluk kaynağı oluyor."

Sergi kapsamında Duygu Beşbıçak'ın koku küratörlüğünü üstlendiği özel olarak tematik koku tasarlandı.

"Yeni Yıla Merhaba" sergisi, 31 Aralık'a kadar Atölye Cer'de görülebilir.