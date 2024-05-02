Aydın'da tescilli antik yolun üzerine dökülen asfalt temizlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aydın'da tescilli antik yolun üzerine dökülen asfalt temizlenecek

Aydın\'da tescilli antik yolun üzerine dökülen asfalt temizlenecek

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne ulaşan taş döşemeli antik yolun yaklaşık 20 metrelik bölümüne asfalt döküldü. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, antik yolla ilgili inceleme başlattı ve yoldaki asfalt kaplamasının kaldırılması kararı aldı. Asfaltın, Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili belediye tarafından taş döşemelere zarar vermeyecek şekilde 3 ay içinde temizleneceği belirtildi.

02.05.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tescilli antik yola dökülen asfaltın temizlenmesine karar verildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne ulaşan taş döşemeli antik yolun yaklaşık 20 metrelik bölümüne geçen aylarda henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce asfalt döküldü.

Derneğin başvurusu üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, antik yolla ilgili inceleme başlattı. Kurul, yoldaki asfalt kaplamasının kaldırılması yönünde karar aldı.

Kararda, antik yol üzerindeki döşeme taşlarının üzerine atılan asfaltın Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili belediye tarafından taş döşemelere zarar vermeyecek teknikle 3 ay içinde kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da tescilli antik yolun üzerine dökülen asfalt temizlenecek - Son Dakika

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