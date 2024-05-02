Aydın\'da tescilli antik yolun üzerine dökülen asfalt temizlenecek

Kültür Sanat

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tescilli antik yola dökülen asfaltın temizlenmesine karar verildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne ulaşan taş döşemeli antik yolun yaklaşık 20 metrelik bölümüne geçen aylarda henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce asfalt döküldü.

Derneğin başvurusu üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, antik yolla ilgili inceleme başlattı. Kurul, yoldaki asfalt kaplamasının kaldırılması yönünde karar aldı.

Kararda, antik yol üzerindeki döşeme taşlarının üzerine atılan asfaltın Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili belediye tarafından taş döşemelere zarar vermeyecek teknikle 3 ay içinde kaldırılacağı belirtildi.