Aydın'daki "Yörük Toyu"nda Mahmut Tuncer konser verdi - Son Dakika
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Aydın'daki "Yörük Toyu"nda Mahmut Tuncer konser verdi

29.05.2022 00:09
Aydın'daki "Yörük Toyu"nda Mahmut Tuncer konser verdi

Aydın'da, Türkiye'nin farklı illerinden 150 Yörük derneğinin katılımıyla "Yörük Toyu" yapıldı.

Aydın'da, Türkiye'nin farklı illerinden 150 Yörük derneğinin katılımıyla "Yörük Toyu" yapıldı.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Yörükler, Atatürk Kent Meydanı'ndan etkinliğin yapılacağı Ayter Alanı'na kadar yürüdü.

Burada katılımcı dernekler tarafından Yörük çadırı kuruldu. Dernek üyeleri, çadırlarda kültürlerini tanıttı. Alanda, yöresel oyunların yanı sıra atla gelin alma ve eşekle odun toplama geleneği canlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı etkinliğe misafir olarak katılan Mahmut Tuncer de konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'in babası olduğunu aktaran Tuncer, "Aranızda misafirim. Geçen sefer de Apollon Tapınağı'na misafir olarak gitmiştik. Şimdi de buraya geldik. Umut'un babası ve sizlerin sevgilisi olarak geldik. Biz de Yörük ailesindeniz. Bizim de sülalemiz dışarıdan Karakeçili ailesi olarak Urfa'ya yerleşmişler. Buraya gelirken para almadım. Uçak biletini cebimden aldım. Dedikodusu olmasın diye baştan pazarlık yapıyorum." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Umut Tuncer de "Yörük Kültürü Aydın'ın asli kültürüdür. Türkiye'de Yörük kültüründe Aydın şehrimiz bir marka halinde ilk akla gelen il olmasını amaçladık. Biz de bir Yörük evladı olarak Türkiye'nin dört bir yanından 150'ye yakın Yörük dernek başkanını ağırladık. Çok keyifli bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın'daki 'Yörük Toyu'nda Mahmut Tuncer konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'daki "Yörük Toyu"nda Mahmut Tuncer konser verdi - Son Dakika
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