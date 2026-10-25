Aydın Germencik'te mahalle sakinleri 166 yıllık kiliseye Mübadele Müzesi istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Germencik'te mahalle sakinleri 166 yıllık kiliseye Mübadele Müzesi istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Germencik\'te mahalle sakinleri 166 yıllık kiliseye Mübadele Müzesi istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Germencik'teki Mursallı Mahallesi'nde bulunan 166 yıllık Başmelek Kilisesi, bakımsızlık ve defineci tahribatıyla yok olma riski taşıyor. Sakinler, duvarlarında derin çatlaklar oluşan kilisenin restore edilip Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesini istiyor.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki 'Rum Köyü' olarak bilinen Mursallı Mahallesi'nde bulunan ve günden güne yok olan 166 yıllık tarihi Başmelek (Taxiarkhea) Kilisesi kurtarılmayı bekliyor.

Germencik ilçesinde mübadele döneminin en önemli tanıklarından biri olan tarihi Mursallı Başmelek (Taxiarkhea) Kilisesi, korumasızlık ve bakımsızlık nedeniyle çürümeye yüz tuttu. Bölgenin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olan 166 yıllık tarihi kilise, definecilerin ve doğa şartlarının tahribatıyla her geçen gün eriyor. Grek mimarisiyle inşa edilen ve içerisindeki Başmelek Mikhael tasvirli duvar resimleriyle bilinen tarihi kilisede yapılan incelemelerde kilisenin ana taşıyıcı duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu, çatı kısmında çökmeler meydana geldiği ve yapının içerisindeki eşsiz fresklerin nem ile bakımsızlık yüzünden silinmeye başladığı görüldü. Çevre sakinleri, yapının bu haliyle hem can güvenliği tehlikesi oluşturduğunu hem de koskoca bir tarihin göz göre göre yok olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden "Mübadele Müzesi" çağrısı

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının ardından Yunanistan'ın Selanik iline bağlı Grebene Kenti'nin köylerinden gelen mübadillerin yaşamasıyla önem kazanan Mursallı Mahallesi, tarihi dokusuyla ve insanların Rumca konuşması ile ilgi çekiyor. Burada yaşayan vatandaşlar ise Mursallı'nın simgesi haline gelen ve zamanla yok olmaya yüz tutan Rumlardan kalma yaklaşık 2 asırlık tarihi kilisenin restore edilerek "Mübadele Müzesi"'ne dönüştürülmesini istiyor. Kilisenin müzeye dönüştürülmesi ile birlikte geçmiş tarihin gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade eden mahalle sakinleri aynı zamanda kilisenin Aydın turizmine de önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kilisenin mahalleleri için çok büyük bir değer olduğunu belirten Mursallı sakinleri, "Burası her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist çekebilecek potansiyelde bir yer. Ancak şu anki hali içler acısı. İçerideki tarihi resimler yok oluyor, duvarlar dökülüyor. Buranın bir an önce koruma altına alınmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

Geçmiş yıllarda restorasyon projeleri gündeme gelse de henüz somut bir çalışmanın başlatılmadığı tarihi Başmelek Kilisesi, zamana karşı direnmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGermencikMursallıTurizmAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı 1 ölü, 4 yaralı Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 10:20:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Germencik'te mahalle sakinleri 166 yıllık kiliseye Mübadele Müzesi istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei