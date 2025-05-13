Ayşe Kulin - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayşe Kulin

Ayşe Kulin

Yazar Ayşe Kulin, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Kulin, yazarlık kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. "İki kitap daha yazacağım. Biri Bir Bunağın Hatıra Defteri. Ardından vedamı edeceğim" diyen Kulin, bu kitabın kendi hayatından izler taşıdığını vurguladı.

13.05.2025 18:05
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Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan usta yazar Ayşe Kulin, uzun soluklu edebiyat kariyerinin son dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Editörüme talimatı verdim, her şartta yayımlanacak" dediği yeni kitabı için detaylar paylaştı.

"BİR BUNANIN HATIRA DEFTERİ, HAYATIMDAN İLHAM ALIYOR"

Ayşe Kulin, kaleme alacağı son iki kitaptan ilkinin adını da açıkladı: Bir Bunağın Hatıra Defteri. "Bu kitap hayatımdan yola çıkarak yazılıyor" diyen Kulin, kitabın yaşlılık, hafıza, yalnızlık ve hayatın muhasebesi gibi derin temaları işleyeceğini ima etti. Eserin ne olursa olsun yayımlanması için editörüne net bir talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Ayşe Kulin

"İKİ KİTAP DAHA, SONRA VEDA EDİYORUM"

Kulin, edebiyata veda kararını da samimi bir şekilde paylaştı. "İki kitap daha yazacağım, sonra vedamı edeceğim" diyen yazar, onlarca eserle geçen yazarlık yolculuğunun bilinçli bir finalle noktalanacağını ifade etti. Kulin'in bu kararı, hem edebiyat dünyasında hem de okurlar arasında şimdiden merak uyandırdı.

"AYLİN'İN HİKÂYESİNİ YAZDIĞIMA HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Kulin, en çok konuşulan kitabı Adı Aylin'e dair dikkat çeken detaylar paylaştı. "Aylin bütün kitaplarımdan daha çok sattı ama kazandığım tüm para Aylin kitabından dolayı açılan davaya gitti" dedi. Kitaptaki karakterlerden biri olan Nuri'nin kendisine 10 yıl süren bir dava açtığını belirten Kulin, "Aylin'in ailesiyle de uzlaşma sağlayamadık, istediklerini karşılayacak maddi imkânım yoktu" diye konuştu. Ancak tüm zorluklara rağmen "Aylin'in hayatını yazdığıma hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu, Kültür Sanat, Ayşe Kulin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayşe Kulin - Son Dakika

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