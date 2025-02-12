Ayvalık Sanat Derneği Yeni Yönetimini Belirledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık Sanat Derneği Yeni Yönetimini Belirledi

Ayvalık Sanat Derneği'nin genel kurulunda Ali Gün başkanlığa yeniden seçilirken, tiyatro festivali devam edecek.

12.02.2025 15:47
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Sanat Derneği gerçekleştirdiği genel 7. Olağan kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.

Yapılan genel kurul toplantısında; Ali Gün yeniden dernek başkanlığına getirildi.

Dernek Başkan Yardımcılığını Ayşegül Tekten üstlenirken, dernek saymanlığına Sinem Eransayın, yönetim kurulu üyeliklerine de Ayşe Tosunoğlu ile Sedat Pamukçu seçildi.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada pandemi ve 6 Şubat depremlerinin ardından ertelenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ile yaptıkları görüşmenin ardından Ayvalık Belediyesi ile ortak bir takvim çerçevesinde 12.Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 2026 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığı vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla küle dönen Sanat Fabrikası'nın devri sonucunda tiyatrosuz kalan derneğin en kısa zamanda uygun bir bina bulunarak tiyatroya çevrileceği öğrenildi.

Ayvalık Sanat Derneği Başkanı Ali Gün yaptığı açıklamada, ilçeyi tiyatroların buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gömeç Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerin ardından Gömeç'te de bir sahne oluşturup Ayvalık'ta yapılacak sanatsal etkinliklerin Gömeç'te de sergilenmesini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Gün, "Bunların yanı sıra yakın zamanda ise; derneğimiz bünyesinde çalışılmakta olan iki oyunun en kısa zamanda Ayvalık'ta sergilenmesini amaçlıyoruz. Kentimizde 3 Şubat tarihinde çıkan yangında yıllardır ayakta kalabilmesi için emek verdiğimiz festival mekanımız ve tiyatromuzun ağır hasar alması bizi derinden üzmüştür. Orası bizim için hala Sanat Fabrikasıdır. Ayvalık FA ve Destek Tasarım Akademisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, her zaman dayanışma içinde olacağımızı da bir kez daha duyuruyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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