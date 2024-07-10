Kültür Sanat

Aziz Vlas'ın anıt mezarı açılış için gün sayıyor

SİVAS - Sivas'ta, Hristiyan aleminin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Avrupa genelinde bin 200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas'ın anıt mezarında sona yaklaşıldı.

Hristiyanlık dininde önemli bir aziz olarak kabul edilen Aziz Vlas'ın, Sivas'ta Kaleardı Mahallesi'nde bulunan temsili mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatılmıştı. Anıt mezarda yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Asıl adı Saint Blaise veya Saint Blasius olarak da bilinen Aziz Vlas'ın 280 ve 316 yılları arasında Sivas'ta yaşadığı düşünülüyor. Aziz Vlas'ın Hristiyanlığın ilk azizleri arasında yer aldığını söyleyen Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Vlas Hristiyanlık için çok önemli bir kişilik. En önemli aziz konumunda. Vlas'ın hayatının Sivas'ta geçmesi, Sivas'ta öldürülmesi ve Sivas'a defnedilmesi tarihi anlamda büyük bir öneme sahip" dedi.

"Yoğun işkenceye maruz bırakılarak öldürülüyor"

Aziz Vlas'ın Roma askerleri tarafından Sivas'ta işkence edilerek öldürüldüğünü söyleyen Budaktaş, "Aziz Vlas, milattan sonra 280 ve 316 yılları arasında Sivas'ta yaşadığı düşünülen önemli bir Hristiyan azizidir. Aziz Vlas'la ilgili bilgiler sınırlı olsa da tarihi kayıtlara baktığımızda Vlas'ın yerel ve zengin bir ailenin çocuğu olduğunu görüyoruz. Bu sebeple erken yaşlarda tıp eğitimi alan Vlas bölgede hastalara şifa dağıtmasıyla tanınarak meşhur oluyor. Olaylar bu şekilde sürerken tarihi kaynaklara baktığımızda Doğu Roma İmparatoru Diocletianus'un, dönemin Sivas'taki kilisenin piskoposunu öldürttüğünü görüyoruz. Piskoposun ölmesiyle birlikte kilise rahipsiz kalıyor. Bunun üzerine halkta karşılığı olan ve halkın teveccüh gösterdiği Aziz Vlas kiliseye piskopos oluyor. Böylece toplum içerisinde zaten var olan saygınlığı ve popülaritesi artıyor. Durumlar böyle olunca Roma İmparatorluğu yöneticilerinden yoğun baskıya maruz kalan Aziz Vlas, Erciyes Dağı'na yerleşerek keşiş hayatı yaşıyor. Bu keşiş hayatı süresince yine insanlara ve hayvanlara şifa dağıtıyor. Burada da artan ünlülüğü Roma askerlerinin dikkatini çekiyor ve Erciyes dağında yakalanıp tekrar Sivas'a getiriliyor. Geldikten sonra Doğu Roma İmparatoru Diocletianus tarafından yoğun baskılara maruz kalıyor. İmparator Diocletianus, Aziz Vlas'a tekrar paganizme yönelmesi hakkında telkinlerde bulunuyor fakat Vlas bunu kabul etmiyor. Kabul etmemesi üzerine yoğun işkenceye maruz bırakılarak öldürülüyor" ifadelerine yer verdi.

"Vlas'ın hayatının Sivas'ta geçmesi tarihi anlamda çok önemli"

Vlas'ın hayatının Sivas'ta geçmesi, Sivas'ta öldürülmesi ve Sivas'a defnedilmesinin tarihi anlamda büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Budaktaş, "Vlas'ın bu acı ölümü Hristiyan aleminde büyük bir üzüntü ve yasa neden oluyor. Aziz Vlas'ın Hristiyanlığın ilk azizleri arasında yer aldığını görüyoruz. Öldürülmesinin ardından Hristiyan alemindeki kutsal kişiliği nedeniyle pek çok yerde mezarı ve kemiklerinin olduğu tarihi alıntılarda yer alıyor. Bu durum Sivas içinde söz konusu. Fakat yapılan arkeolojik kazılar ve bilimsel veriler ışığında şu an içinde bulunduğumuz alanın Aziz Vlas'ın defnedildiği yer olduğuna dair bir kanaat oluştu. Vlas Hristiyanlık için çok önemli bir kişilik ve belki en önemli aziz konumunda. Vlas'ın hayatının Sivas'ta geçmesi, Sivas'ta öldürülmesi ve Sivas'a defnedilmesi tarihi anlamda büyük bir öneme sahip. Bugün geldiğimiz noktada ise inanç turizmi hakkında önem arz ediyor" şeklinde konuştu.