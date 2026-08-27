Bağ Bozumu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Bağ Bozumu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bağ Bozumu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Tekirdağ'da düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde üzüm hasadı yapılırken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Bağ Bozumu Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Şenlik alanında farklı üzüm çeşitleri de sergilenirken, katılımcılar üzüm çeşitlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Programda konuşan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumu döneminin üreticiler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kiracı, "Biz bağcılar için bugünkü birlikteliğimiz gibi bağ bozumu da çok değerlidir. Biz bağ bozumlarını şundan dolayı değerli olarak addediyoruz; bir yıl boyunca yaptığımız emeklerin karşılığını aldığımız bir gün olarak değerlendiriyoruz. ve bu günü siz değerli paydaşlarımızla bir sevinç, bir şölen, bir şenlik havasında kutlamak isteriz. Bir yıl yaptığımız emeğin karşılığını alacağımız bir gün olarak değerlendirdiğimiz için. Yine değerli olan bizim için üzüm. Üzüm bizim için dünyanın en değerli meyvesi. Hatırlatmama gerek yok, tabii ki insan sağlığı için içerdiği besin elementleri, mineraller, vitaminler, antioksidan özellikleri ve birçok ürüne sadece yaş üzüm olarak değil birçok ürüne dönüştürülebilme, gıda sanayisi açısından özelliğini hepsini birlikte ve ekonomik katma değerini düşündüğümüzde bizim için üzüm dünyanın en değerli meyvesi" dedi.

Konuşmaların ardından şenliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar bağlarda üzüm hasadı gerçekleştirdi. Katılımcılar, sezonun ilk ürünlerini dalından toplarken renkli görüntüler oluştu.

Bağ Bozumu Şenliği'ne Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bağ Bozumu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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