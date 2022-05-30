Bakan Ersoy, Buika'yı izledi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Buika'yı izledi

30.05.2022 23:39
Bakan Ersoy, Buika'yı izledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında CSO Ada'da düzenlenen dünyaca ünlü sanatçı Buika konserini izledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında CSO Ada'da düzenlenen dünyaca ünlü sanatçı Buika konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Concha Buika konser verdi. Latin Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika'nın konserini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Buika hayranları izledi. İspanyol sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendirerek Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Bakan Ersoy, Buika'yı izledi
Bakan Ersoy, Buika'yı izledi
Bakan Ersoy, Buika'yı izledi
Bakan Ersoy, Buika'yı izledi
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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Buika'yı izledi - Son Dakika


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