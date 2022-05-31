ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda düzenlenen Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen sergi, Ankara Kalesi'ndeki tarihi İlk Meclis İlkokulu'nda açıldı. Sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Sergiye, 60 farklı şehirden güzel sanatlar lisesi ile güzel sanatlar fakültesi mezunu ve öğrencisinin yer aldığı 500'e yakın başvuru yapıldı. 17- 27 yaş arasındaki sanatçı adayı gençlerin başvuruları, serginin koordinatörlüğünü de üstlenen Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Çınar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 153 öğrencinin eserleri, sergilemeye layık bulundu. Seçilen öğrenciler, 5 gün süreyle Ankara'da ağırlanacak ve öğrencilere 1200 TL teşvik verilecek. Sergi süresince sanatçı adayı gençlere sanat tarihi, portfolyo hazırlama, telif hakları, eser fiyatlandırması gibi konularda ilgili kişiler tarafından eğitimler verilecek. Çeşitli söyleşilerin ve dinletilerin de yer alacağı sergide, okulun bahçesine kurulacak duvar 4 grafiti sanatçısı tarafından boyanacak. (DHA)