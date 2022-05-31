ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

31.05.2022 23:19

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda düzenlenen Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda düzenlenen Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen sergi, Ankara Kalesi'ndeki tarihi İlk Meclis İlkokulu'nda açıldı. Sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Sergiye, 60 farklı şehirden güzel sanatlar lisesi ile güzel sanatlar fakültesi mezunu ve öğrencisinin yer aldığı 500'e yakın başvuru yapıldı. 17- 27 yaş arasındaki sanatçı adayı gençlerin başvuruları, serginin koordinatörlüğünü de üstlenen Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Çınar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 153 öğrencinin eserleri, sergilemeye layık bulundu. Seçilen öğrenciler, 5 gün süreyle Ankara'da ağırlanacak ve öğrencilere 1200 TL teşvik verilecek. Sergi süresince sanatçı adayı gençlere sanat tarihi, portfolyo hazırlama, telif hakları, eser fiyatlandırması gibi konularda ilgili kişiler tarafından eğitimler verilecek. Çeşitli söyleşilerin ve dinletilerin de yer alacağı sergide, okulun bahçesine kurulacak duvar 4 grafiti sanatçısı tarafından boyanacak. (DHA)

ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini gezdi ANKARA-BAKAN ERSOY, BUİKA'YI İZLEDİ ANKARA-BAKAN ERSOY, BUİKA'YI İZLEDİ
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 02:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: ANKARA-BAKAN ERSOY, FRESH ANKARA ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement