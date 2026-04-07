Bakan Ersoy Kilis'te Turizm Çalışmalarını Duyurdu - Son Dakika
Bakan Ersoy Kilis'te Turizm Çalışmalarını Duyurdu

Bakan Ersoy Kilis\'te Turizm Çalışmalarını Duyurdu
07.04.2026 20:06
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kilis'te turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentte turizm alanında yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Kilis'in hem tarihi mirası hem de gastronomisiyle önemli bir turizm merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Kilis, başta lezzet durakları olmak üzere tarihi yerleri ve kültür varlıklarıyla birlikte turizmden hızlı bir şekilde pay alacak" dedi.

"Benim Kilis'e bakan olarak ilk gelişim ama son gelişim olmayacak"

Kente ilk kez bakan olarak geldiğini ifade eden Ersoy, "Benim Kilis'e bakan olarak ilk gelişim ama son gelişim olmayacak. Sık sık sizlerle birlikte olacağız" diye konuştu.

Turizm alanında planlı bir sürecin başlatılacağını vurgulayan Ersoy, "Turizm Master Planı'nı birkaç ay içinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, ardından kent protokolü ile Oylum Höyük'te incelemelerde bulundu ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den bilgiler aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy Kilis'te Turizm Çalışmalarını Duyurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Ersoy Kilis'te Turizm Çalışmalarını Duyurdu - Son Dakika
