Baksı'da Ütopya Atölyeleri Tamamlandı
Düsseldorf Sanat Akademisi'nden 12 genç sanatçı, Baksı Müzesi'nde eserlerini tamamladı.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Ütopya Atölyeleri kapsamında Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde bir araya gelen Düsseldorf Sanat Akademisi'nden 12 genç sanatçının üretken çalışmaları tamamlandı.
Almanya'daki Düsseldorf Sanat Akademisi'nden gelen 12 genç sanatçı, Amelie Strömer yürütücülüğünde Baksı'nın doğal ve kültürel dokusundan ilham alarak sanatsal üretimlerini gerçekleştirdi.
Program süresince farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten sanatçılar, Baksı Müzesi'nin ilham veren atmosferinde eserlerini üretme fırsatı buldu.
Atölye programının sonunda düzenlenen törende katılım belgeleri, Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan tarafından genç sanatçılara takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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