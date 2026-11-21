"Balkanlarda Türk Dilinin Eğitim-Öğretim, Kullanım Sorunları" teması ile bu yıl 3.sü yapılan Türk-Balkan İlişkilerine Akademik Bakış Sempozyumu, 19-20 Kasım tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), BUÜ Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) ile Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) iş birliğinde düzenlenen sempozyumda çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcı yer aldı. Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen açılış programına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dekanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göçmen kimliğiyle öne çıkan Bursa'da kendisinin de Balkan göçü süreçlerini yakından tanıyan kuşaklardan geldiğini belirtti. Balkanlar'da yüzyıllar boyunca yaygın olarak konuşulan Türkçenin, bölgedeki Türk kimliğinin temel güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, konunun akademik zeminde ele alınmasının karar alma süreçlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Türkçe'nin kullanımına engel yaşatılan bir ortamdayız"

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, sempozyumda Balkanlar'da Türk dilinin eğitim ve kullanım alanındaki sorunlarına odaklandıklarını belirtti. Bölgede yüzyıllardır varlığını sürdüren Türkçenin bugün Bulgaristan ve Yunanistan'da baskı ve engellerle karşılaştığını, Romanya'da ise olumlu adımlar atıldığını ifade eden Balkan, organizasyonda emeği geçen kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür ederek Bursa'nın bu alanda daha güçlü bir merkez olmasını beklediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, dilin toplumun hafızasını, düşünce biçimini, kültürünü ve benliğini yansıttığını söyledi. Balkanlar'da Türkçe eğitiminin ve kullanımının kültürel mirasın korunması açısından önemine dikkat çeken Öztürk, anadilde eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve Türkçenin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayarak Bursa'nın soydaşlarla bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ortak yaşam geçmişinin birlikte yaşama kültürü açısından önemli ipuçları sunduğunu belirterek ilişkilerin temelinde güvenin bulunduğunu söyledi. "Yurtta barış, cihanda barış" ilkesi doğrultusunda samimiyet ve ortak değerlerle güven inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Deviren, kültür, sanat ve ortak anıların dostlukları kalıcı kılacağını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hatice Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan sempozyum, iki gün boyunca dört oturum halinde devam etti. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve Fransa'daki üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı oturumlarda; Bulgaristan ve Batı Trakya'da iki dillilik ve eğitim sorunları, Kuzey Makedonya ile Kosova'da Türkçenin kurumsal ve hukuki konumu, Balkan muhaciri ağızları, göç ve kimlik inşası gibi konular ele alındı.