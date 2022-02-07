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Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor

07.02.2022 14:18
Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor

Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini, sergi salonlarında sanatseverler ile buluşturuyor.

Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini, sergi salonlarında sanatseverler ile buluşturuyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, hafta boyunca sergi salonlarında eserlerini sergileyecek olan sanatçılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde bulunan Melih Çınar Sergi Salonu'nda "Gönül Bahçem Yağlı Boya Sergisi" ismiyle eserlerini sergileyen sanatçı Ayfer Üstgelen'i ziyaret eden Tosun, daha sonra Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde sanatçı Anzılha Kılıç Doğan'ın "Geçmişin İzleri Hayattan Portreler" sergisini gezdi.

Başkan Tosun, sergilenen eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı.

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Tunç Başaran, Barış Manço, Tolga Tosun, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma Belediyesi sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika


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