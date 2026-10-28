Başkan Şehirli: "Cumhuriyet, Milletlimizin Ortak İradesi ve Aydınlık Geleceğidir"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Şehirli mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras, vazgeçilmez bir değer ve geleceğin en büyük güvencesi olduğunu vurgularken, Cumhuriyet değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve çağdaşlaşma yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Şehirli "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde verilen bağımsızlık mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa çıkan bir milletin yazdığı destandır. Kadınların, gençlerin ve toplumun her kesiminin eşit haklara sahip olduğu, adaletin ve özgürlüğün esas alındığı büyük bir aydınlanma devrimidir. Bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur. Kuvayı Milliye ruhunun filizlendiği, vatan sevgisinin yüreklerde meşale gibi yandığı Balıkesir'imizin ve güzel ilçemiz Altıeylül'ün bir ferdi olmak hepimiz için ayrı bir gururdur. Altıeylül Belediyesi olarak ecdadımızın bize emanet ettiği vatanımıza, köklü tarihimize ve Cumhuriyetimizin değerlerine layık olmak için ilk günkü aşkla çalışıyoruz. Cumhuriyet'e sahip çıkmak, yalnızca bayramlarda meydanları doldurmak değil; üreterek, çalışarak, dayanışma içinde hareket ederek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşımaktır. Altıeylül'de yaşayan tüm komşularımızla birlikte Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmaya ve Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Altıeylüllü komşularımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.