Başsavcı Dede\'den Neşet Ertaş Anma Konseri

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş 'ı Anma Konseri'nde elektro bağlama çalıp, büyük ustanın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi.

Iğdır Valiliği tarafından 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak için konser düzenlendi. Vali Ercan Turan, kent protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Büyük ustanın türkülerle anıldığı konserde Iğdır'ın Kırşehirli olan Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede de sahne aldı. Elektro bağlamasıyla Ertaş'ın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendiren Başsavcı Dede, büyük ustayı andı. Dede'nin sahne performansı izleyenlerin beğenisini topladı.