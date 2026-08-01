Bayburt Gastronomi Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Bayburt Gastronomi Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Bayburt Gastronomi Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu
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Bayburt'ta düzenlenen festivalde yöresel lezzetler ünlü şefler tarafından sunuldu, etkinlik müzikle sona erdi.

Bayburt'ta düzenlenen 2. Bayburt Gastronomi Festivali'nin son gününde, kentin yöresel lezzetleri ünlü şeflerin farklı yorumlarıyla hazırlanarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalde kavurmalı kavut çorbası ile lor dolması, özgün tariflerle pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Festivalin ikinci gününde şefler mutfağa girerek Bayburt'un yöresel lezzetlerini hazırladı. Bayburt mutfağının önemli tatlarından kavut çorbası; kabak, kapya biber, semizotu, yeşil soğan ve çeşitli baharatlarla zenginleştirilerek kavurmalı şekilde pişirildi. Daha sonra şef Esra Tokelli, lor dolmasını farklı bir tarifle yaparak dolmanın iç malzemeleri ve yapım aşaması hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Şef Ayvaz Akbacak, gastronomi festivallerinin hem Türk mutfağının tanıtımına hem de yöresel ürünlerin yeni tariflerle değerlendirilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Bayburt'un gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akbacak, kavutun besin değeri yüksek ve farklı tariflerde kullanılabilecek önemli bir ürün olduğunu ifade etti. Bayburt'un bu ürüne sahip çıkması gerektiğini dile getiren Akbacak, "Eğer Türkiye'den uzaya bir ürün gidecekse bunlardan biri kavut olmalı. Taşıması kolay, protein değeri yüksek ve birçok yemeğe dönüştürülebilecek muazzam bir ürün. Bayburt'un kavuta sahip çıkması ve dünyaya tanıtması gerekiyor" dedi.

Bayburt'un keşfedilmeyi bekleyen önemli bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Akbacak, lezzet tutkunlarını kentin yöresel mutfağını keşfetmeye davet etti.

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli ise geçen yıl ilk kez düzenlenen festivalin bu yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Yöresel yemeklerin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Tokelli, Bayburt mutfağına ait lezzetleri kendi işletmesinde de tanıttığını söyledi. Festival kapsamında kendi yorumuyla hazırladığı lor dolmasını Bayburtluların beğenisine sunduğunu belirten Tokelli, yarışmaya katılanların hazırladığı yöresel yemekleri de merakla beklediğini kaydetti.

Festival kapsamında ayrıca yöresel yemek yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından Bayder Müzik Korosu sahne alarak seslendirdiği eserlerle festivale katılanlara müzik dolu anlar yaşattı. İki gün süren festival, konser programının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt Gastronomi Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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