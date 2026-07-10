Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Bayburt\'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı
10.07.2026 09:44
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Bayburt'ta düzenlenen 30. Dede Korkut Şöleni'nde 11 ülke halk dansları ve müzik gösterileri sergilendi.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında farklı ülkelerden gelen halk dansları ve halk müziği toplulukları Yeni Şehir Parkı'nda sahne aldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden Bayburt'a gelen ekipler, ülkelerine özgü halk oyunları ve müzik performanslarını vatandaşlarla buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, farklı kültürlere ait halk oyunları ve müzikler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösteriler, izleyiciler tam not aldı.

Kentin farklı yerlerinde performans sergileyen halk dansları ekibi, bugün son olarak Baberti Külliyesi açık amfi alanında saat 18.00'de vatandaşlarla bir araya gelecek - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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