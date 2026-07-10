Bayburt\'ta 30. Dede Korkut Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında farklı ülkelerden gelen halk dansları ve halk müziği toplulukları Yeni Şehir Parkı'nda sahne aldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden Bayburt'a gelen ekipler, ülkelerine özgü halk oyunları ve müzik performanslarını vatandaşlarla buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, farklı kültürlere ait halk oyunları ve müzikler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösteriler, izleyiciler tam not aldı.

Kentin farklı yerlerinde performans sergileyen halk dansları ekibi, bugün son olarak Baberti Külliyesi açık amfi alanında saat 18.00'de vatandaşlarla bir araya gelecek - BAYBURT